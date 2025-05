AZULÃO RECEBE QUATRO JOGOS DA V COPA JAGUARIÚNA

O Ginásio do Azulão recebe a partir desta sexta-feira, dia 30, quatro jogos válidos pela V Copa Jaguariúna de Voleibol 2025, competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e que reúne dezenas de equipes de várias cidades da região. As disputas se estenderão até o final do ano.

Com entrada franca e o apoio de sua torcida, as equipes jaguariunenses entrarão em quadra determinadas a conquistar resultados importantes. Confira a agenda:

– Sexta, dia 30, 19h: Jaguariúna x Okami Vôlei/Campinas (sub-17 masculino)

– Sábado, dia 31, 9h: Jaguariúna x Itapira (sub-13 feminino) e na sequência: Jaguariúna x Sumaré (adulto masculino)

– Domingo, dia 1º, 14h: Jaguariúna x Pinhal (sub-17 feminino)

