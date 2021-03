Águas de Holambra suspende atendimento presencial durante a fase vermelha

De Holambra

A Águas de Holambra informa que, cumprindo determinação do Governo Estadual – que colocou todo o Estado de São Paulo na fase vermelha devido ao agravamento dos casos de Covid-19 – adotou todas as medidas para resguardar seus colaboradores, que prestam um serviço essencial, e consequentemente, evitar a disseminação aos próprios munícipes, usuários dos serviços. Dentre as medidas adotadas a concessionária informa a suspensão do atendimento presencial a partir de sábado, dia 06 de março de 2021, até segunda ordem.

A concessionária orienta aos clientes a utilização dos canais digitais ou teleatendimento para solicitar serviços e tirar dúvidas.

O usuário pode registrar sua solicitação pelos canais 0800 595 3333, (19) 3512-3411, (19) 9 7405-9200 (WhatsApp), pelo site www.aguasdeholambra.com.br ou pelo Águas APP, ou ainda, utilizar o totem de autoatendimento.

Na área operacional, os colaboradores de campo atuam normalmente, com exceção dos grupos de maior risco à doença, não havendo impacto nos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, disponibilizados à população.

A concessionária informa que tal medida reforça seu compromisso com a população e apoio ao poder público e que todos os usuários estão assistidos pelos diversos canais de atendimento, de maneira mais segura.