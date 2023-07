Águas de Holambra tratou 2,5 bilhões de litros de água em 12 meses

A universalização do saneamento básico em Holambra garante qualidade de vida e bem-estar à população. Graças aos investimentos e serviços da Águas de Holambra, a concessionária tratou, de maio de 2022 a maio de 2023, 2.550.388.000 de litros de água, o equivalente a 1.020 piscinas olímpicas. Este número coloca a cidade na contramão de índices nacionais, uma vez que, no país, são quase 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável.

“Holambra é um contraponto de eficiência em relação às estatísticas nacionais de saneamento básico. Essa situação privilegiada do município foi fruto de investimentos, planejamento administrativo e operacional, além da oferta contínua de serviços de qualidade na gestão do abastecimento de água”, afirma o coordenador de Operações da Águas de Holambra, Luciano Fernandes Teles.

A precariedade do abastecimento de água potável e a falta do atendimento à coleta e tratamento de esgoto ainda propiciam doenças de veiculação hídrica para a população brasileira. Dentre algumas das doenças ocasionadas por falta de saneamento básico estão: diarreia, malária, dengue, febre amarela, esquistossomose e leptospirose.

IMPACTO NA SAÚDE

A saúde é diretamente impactada pela ausência dos serviços básicos. Segundo dados disponibilizados pelo Datasus, ano base 2020, foram quase 200 mil brasileiros internados por doenças de veiculação hídrica – é importante ressaltar que devido à pandemia, essas informações devem ser analisadas com cuidado, pois durante esse período os leitos hospitalares priorizaram pacientes contaminados com a Covid-19.

Entre as internações, chama atenção as mais 130 mil por diarreia e quase 35 mil internações por dengue. A má qualidade de água e o acúmulo irregular do recurso hídrico são alguns dos problemas que ocasionam essas doenças.