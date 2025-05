Fundação Arnaldo Comisso e Lions Clube entregam 30 óculos gratuitos para estudantes

Nesta sexta-feira, 23 de maio, foram entregues 30 óculos para estudantes da EMEF Elisabete Lala Villalva (CIEF), ação promovida pelo Lions Clube e pela Fundação Arnaldo Comisso por meio do Projeto Visão 2025. A iniciativa tem transformado a vida de crianças da rede municipal de ensino ao garantir a saúde visual como ferramenta essencial para o desenvolvimento escolar e a inclusão social.

Os alunos passaram por triagem na própria escola, com o apoio da equipe pedagógica e da optometrista responsável. No fim de semana do Dia das Mães, estiveram no Ambulatório Municipal para escolher as armações dos seus novos óculos.

“O apoio do senhor Arnaldo Comisso e do Lions Clube é fundamental para que esse projeto trazido por eles aconteça, sem esse apoio, nada disso seria possível. É uma grande satisfação e momento de muita emoção ser convidado para participar dessa entrega”, destacou o prefeito Ricardo Cortez.

Os óculos — compostos por armações e lentes — são custeados integralmente pela Fundação Arnaldo Comisso, com apoio da Óptica Central. O Lions Clube coordena toda a logística e articulação da iniciativa, que também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de Saúde.