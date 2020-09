Alça de acesso nas Chácaras São Marcelo é construída pela Prefeitura

Mais segurança viária para os moradores das Chácaras São Marcelo. Com esse objetivo, a Secretaria de Mobilidade Urbana passou a coordenar a obra que está sendo executada no cruzamento da Rodovia Amador Jorge da Siqueira Franco com as ruas Otávio Garcia Cintra e Sebastião Lanza, na zona Norte. A previsão é que os serviços sejam finalizados nesta sexta-feira (28).

O entroncamento passará a contar com uma faixa de deslocamento. O dispositivo irá avançar pela área de acostamento, criando uma alça de acesso de 50 metros o comprimento. O dispositivo permitirá o motorista avistar com segurança o tráfego nas duas faixas de rolamento e, com segurança, acessar a rua principal do bairro.

A obra é resultado de parceria firmada com o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) – que forneceu o material asfáltico e disponibilizou as equipes para a execução das obras – e a Secretaria de Agricultura que viabilizou os maquinários, dentre elas, a motoniveladora e rolo compactador de asfalto. A partir da próxima semana, a área receberá demarcação no solo, além de placas de sinalização.

“Essa é uma reivindicação dos moradores e a Prefeitura atendeu. Temos a convicção que a obra irá garantir mais segurança aos motoristas e pedestres, o que a torna importante para a região”, afirmou o secretário de Mobilidade Urbana, Rogério Cunha.