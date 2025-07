Renovias recebe comitiva da Artesp para reforçar parceria e compromisso com a segurança viária

Uma comitiva da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) esteve na sede administrativa da Renovias na última sexta-feira (04/07) para um encontro que estreitou laços e possibilitou um aprendizado mútuo sobre as operações e o trabalho em andamento da concessionária. O grupo, liderado pelo Superintendente Rodoviário, Roger Pêgas, e formado pela equipe de fiscalização da agência, foi recebido pelo Diretor-Presidente da Renovias, Emerson Luiz Bittar, além de gestores e líderes de áreas da concessionária.

O grupo teve a oportunidade de assistir a um vídeo institucional que apresentou a trajetória e os valores da Renovias, destacando seu compromisso com a segurança, conforto e qualidade em sua malha viária, de 345 quilômetros.

Em seguida, gestores e representantes de diferentes setores realizaram apresentações expondo iniciativas que visam melhorar constantemente a infraestrutura viária, o atendimento aos clientes e a preocupação na capacitação profissional dos colaboradores.

A comitiva visitou também a fábrica de placas da Renovias, o Centro de Controle Operacional (CCO) e as obras de recuperação do pavimento, iniciada em junho, e responsável pela revitalização de 1,5 milhão de metros quadrados de pavimento. Até fevereiro de 2026 serão aplicadas mais de 120 mil toneladas de massa asfáltica em toda a malha viária da concessionária.

“Receber a Artesp é extremamente importante, pois reforça nosso compromisso com a transparência e a colaboração com a agência reguladora. Nosso trabalho visa garantir rodovias seguras e, em boa qualidade, e esse tipo de interação é fundamental para que possamos seguir desenvolvendo todas as atividades com excelência. O encontro foi muito positivo, afirmou o Diretor-Presidente da Renovias, Emerson Luiz Bittar.

Balanço Positivo

Superintendente Rodoviário da Artesp, Roger Pêgas elogiou o trabalho de recuperação do pavimento, além da preocupação da Renovias com a evolução profissional de seu colaborador.

“Nossa ideia foi visitar as obras de recuperação e o que vimos na rodovia são serviços bem executados. A condição geral da concessão em termos de pavimento, sinalização e conserva da faixa de domínio é muito positiva, a concessão é bem cuidada, mostra realmente um zelo da administração da concessionária e da fiscalização da Artesp. Me impressionou também a preocupação da Renovias com as pessoas, seus funcionários e como cuidar de todos eles em termos pessoais e de capacitação profissional. É uma iniciativa importante”, celebrou.

O encontro não apenas reforçou a transparência das operações da concessionária, mas também a importância da colaboração entre a agência reguladora de transporte e a Renovias, em prol de um sistema viário mais seguro e eficiente.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.