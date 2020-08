Aleixo Favero um grande exemplo de força e dignidade para família

Uma das famílias mais importantes de Engenheiro Coelho, que contribui para a evolução do Município é a família Favero. Hoje seu patriarca é ALEIXO FAVERO, com 93 anos, e muita dedicação ao seu clã.

Aleixo é filho de Luiz Favero e Amália Sia Favero, natural de Campinas, nascido a 01 de janeiro de 1927, casado com Aparecida Forner Favero, filha de Pedro Forner e Maria Pezzatto Forner, natural de Iracemápolis, nascida a 08 julho de 1926, casou-se em maio de 1949, do casamento nasceram cinco filhos Suely Aparecida Favero, Edison Favero, Pedro Luiz Favero, José Eduardo Favero e Emílio Cézar Fávero; 12 netos e seis bisnetos.

Chegaram a Engenheiro Coelho na década de 40, por volta de 1944 a 46, quando Pedro Forner adquiriu a Fazenda São Pedro, de Pedro Heremam com a finalidade de plantio de café e cana-de-açúcar. Luiz Favero, neste mesmo período, adquiriu uma porção de terras na região para fins de plantio de cereais (arroz, milho), algodão, frutas e cana-de-açúcar; posteriormente, na década de 60, introduziu na região o plantio de laranjas, produto que se disseminou na região tornando-a grande produtora de cítricos, carro-chefe de nossa família até o momento.

Na década de 70 criou junto com 2 irmãos (João e Fernando) e 3 primos (Cinaldo, Alcides e Dionísio Berton) a primeira empresa de beneficiamento de cítricos na região denominada F&B – Favero e Berton com o início da comercialização das frutas no Mercado Municipal de São Paulo e posteriormente no CEASA, atual CEAGESP.

A partir de 1995 seus filhos criaram a empresa Alfa Citrus, funcionando até hoje e comandada por Pedro Luiz, José Eduardo, Emilio César e Nelson Antônio Soares de Campos (genro do Aleixo), comercializando frutas cítricas com empresas produtoras de sucos de laranja e nos Entrepostos Estaduais do CEAGESP em São Paulo e em Campinas.

A Família Favero, capitaneada inicialmente por Luiz Favero e posteriormente por seus filhos e netos sempre primou por lutar pelo crescimento e pelo desenvolvimento da Vila de Engenheiro Coelho, hoje Município de Engenheiro Coelho. Destaca-se a militância política para este intento quando temos Luiz Favero, João Favero, Ademir Favero e Edison Favero como vereadores de Artur Nogueira, Ademir Favero duas vezes Vice-Prefeito de Artur Nogueira e o grande evento emancipatório desencadeado em 1988 a 1991 quando Edison Favero e Ademir Favero comandaram o movimento bem sucedido e exitoso elevando a antiga vila no atual Município de Engenheiro Coelho.

Segundo Edison Favero, o lema da família sempre foi: “Com muito trabalho, fé em Deus, união, dignidade e honestidade tudo se consegue, tudo se conquista”.

“Crie bem seus filhos na fé de Deus, com muito amor, carinho e dedicação; ensine-os a trabalhar, respeitar ao próximo, ser bondoso, produtivo e independente. Esta árvore jamais morrerá e dará frutos por toda a eternidade”, mensagem deixada a seu Pai Aleixo.

“O meu herói de toda uma vida não é protagonista de nenhuma história em quadrinhos, filme de ação ou lenda antiga. Pelo contrário, ele é bem real e eu lhe devo a minha vida, pois o meu herói é você, meu pai!

Hoje, neste dia tão especial em que celebramos a grandeza de todos os pais, eu quero homenagear o meu, você meu pai, que durante toda uma vida provou ser o melhor dos pais, alguém que esteve sempre presente e constante, alguém que foi a força e a estabilidade mesmo nos momentos mais difíceis.

Diariamente dando o melhor exemplo, você é o melhor homem que eu conheço, é a minha inspiração e referência para tudo, e porque quase tudo lhe devo, também lhe agradeço com todo o meu coração. Feliz dia dos pais, meu pai! Eu te amo!”.