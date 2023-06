Allana Planche e Nicolly Fernandes são coroadas Miss Posse Adulto e Juvenil de 2023

Allana Planche, foi coroada a Miss Posse 2023 na categoria adulto, e Nicolly Fernandes, na categoria juvenil, na noite deste sábado, dia 2 de junho. Em um mega evento montado no Ginásio de Esportes da EMEF Professora Elisabete Lala Villava (CIEF), 13 candidatas no adulto e 14 no juvenil, concorreram para escolha da próxima representante de Santo Antônio de Posse.

Na categoria adulto, Ellen Cristina foi escolhida como Vice-Miss do concurso e para Miss Simpatia, o júri decidiu por duas representantes, são elas – Gislaine Ferreira e Fabiola Roberta. Já no juvenil, a faixa de Vice-Miss ficou com Lavinia Sanches e a Miss-Simpatia eleita foi Maria Julia Neres.

Ao todo, 27 candidatas participaram do concurso, na categoria Miss Posse Adulto (18 a 27 anos), e na modalidade Miss Posse Juvenil (12 a 17 anos). A escolha das misses foi definida por avaliação de uma banca de jurados, sendo avaliados critérios como beleza, carisma, desenvoltura e aspectos formais descritos no regulamento.