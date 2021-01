Alta nos números do coronavírus deixam UTIs lotadas há mais de uma semana, em Amparo

Os números do coronavírus em Amparo estão em alta. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, a variação de novos casos suspeitos subiu 94,98%, nos últimos sete dias, até o último domingo, 10/1. É a maior alta desde o início do enfrentamento.

Outra dificuldade está no atendimento em UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, que está acima de 100%, nos dois hospitais da cidade. “A população precisa estar atenta. Estamos num momento muito delicado da pandemia. Com essa alta, mais mortes podem acontecer. Temos buscado fiscalizar, alertar e até multar, caso necessário”, ressalta a Vigilância em Saúde da Prefeitura de Amparo.

Nesta segunda-feira, 11/1, em Amparo, dos 97 casos ativos, 29 estão em hospitais e 68 em isolamento domiciliar. Desde o início da pandemia, Amparo teve 1.821 casos confirmados pela doença. A cidade é a segunda em número de casos confirmados, no Circuito das Águas Paulista.