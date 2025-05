Alunos de Pedreira concluem formação em robótica com apoio do Sesi-SP

Primeira turma da Escola Municipal Maria Elisa Vicentim Pintor recebe certificados do projeto tecnológico

Na última terça-feira, 27 de maio, a Escola Municipal de Ensino Fundamental “Professora Maria Elisa Vicentim Pintor”, em Pedreira, realizou a cerimônia de formatura da primeira turma da Escola de Robótica do Sesi-SP. Ao todo, 83 alunos foram certificados pelo programa, que apresentou fundamentos de programação, automação e robótica educacional.

O projeto, desenvolvido em parceria com o Sesi-SP, buscou promover o desenvolvimento de habilidades como pensamento científico e criativo, lógica de programação, cultura maker, resolução de problemas, trabalho em equipe e empatia.

“O objetivo do Programa de Robótica na Escola foi ampliar a aprendizagem dos alunos por meio de competências essenciais para o século XXI”, destacou o professor Lázaro Alves Ferreira Neto, Orientador de Educação Digital do Sesi.

A diretora da escola, Edivana Ferro de Almeida, agradeceu à Secretaria Municipal de Educação e ao Sesi pela iniciativa e reforçou o papel dos pais e professores no sucesso do projeto. “Parabéns aos alunos por aceitarem o desafio”, afirmou.

A Secretária de Educação de Pedreira, Mariangela Rodrigues, anunciou que o projeto será expandido para alunos do 5º ano de toda a Rede Municipal. Em nome do prefeito Fábio Polidoro, ela agradeceu à coordenadora do Sesi-SP, Sheila Rodrigues, pelo apoio na implementação do programa.

Durante a cerimônia, a vice-prefeita Magda Bellix parabenizou os alunos: “Depois de sete semanas de dedicação, vocês estão aqui com seus certificados. Vocês sonharam com o futuro e buscaram aprender mais sobre tecnologia. Continuem sonhando e agradeçam aos que torceram por vocês.”

O evento celebrou não apenas a conclusão de um curso, mas o início de uma jornada promissora para jovens que agora têm mais ferramentas para enfrentar os desafios do futuro com conhecimento e criatividade.