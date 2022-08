Aluna da escola Sesi de Mogi Guaçu está na semifinal do FestVoz Sesi-SP

Etapas finais serão em agosto e contarão com a presença de Vitor Kley, Supercombo, Jean William e Davi Campolongo

Os alunos do Sesi-SP vêm participando de uma experiência única proporcionada pela instituição nos últimos meses. Para incentivar seus estudantes, a entidade organizou um festival de talentos cantores: o FestVoz Sesi-SP.

O festival foi criado para revelar talentos artísticos na rede de ensino do Sesi-SP, com o objetivo de colaborar na melhora do desempenho na perspectiva educacional, como também na cultura musical, valorizando, fomentando e difundindo a produção musical e ressaltando o papel do Serviço Social da Indústria como participante ativo na formação cultural dos alunos.

“Mais do que revelar um talento, esse projeto incentiva o envolvimento discente em manifestações culturais e desenvolve o lado pessoal desses alunos através do contato com a música. É de extrema importância fomentar o interesse de um público tão novo nas áreas culturais. É assim que mantemos viva a arte”, comenta Débora Viana, Gerente Executiva de Cultura do Sesi-SP.

Desde o seu início, o evento vem superando expectativas tanto no número de inscritos, que no total foram 1.616, quanto na qualidade dos candidatos. Divididos em 2 categorias – categoria I (de 9 a 14 anos) e categoria II (de 15 a 18 anos) -, 249 alunos foram selecionados para participar da etapa regional, dividida em 20 polos. Dentre eles, 40 (1 de cada categoria por polo) disputam agora as semifinais da categoria II e da categoria I que ocorrem nos dias 26 e 27 de agosto, respectivamente. Já a grande final acontece no dia 28 de agosto, ambos na unidade do Sesi de São José dos Campos. A aluna da Escola Sesi Mogi Guaçu, Isabella Helena Batista Silva (foto), concorrerá na categoria II.

Além das apresentações dos jovens talentos, outros nomes já conhecidos marcam presença na programação do evento. Na sexta (26), às 19h, o cantor João Sabiá encerra o primeiro dia de semifinais. Além da apresentação, o cantor, que participou do programa Fama, é parte da banca de jurados da etapa, que conta também com os cantores Uyara Torrentes, conhecida pela música Oração, e Karen Stephanie, soprano de altíssimo nível.

Sábado (27) é o dia da Semifinal da categoria II às 15h. Durante essa etapa, os candidatos serão julgados pela produtora vocal Blacy Gulfier, pelo músico Davi Campolongo, bolsista mirim da Bachiana SESI-SP, e pelo cantor Tuia.

A Banda Supercombo é a responsável por agitar o público, às 20h, no palco externo do Teatro do Sesi de São José dos Campos. Momento este em que será anunciado os finalistas de ambas as categorias.

A final acontece no domingo (28), às 15h, com o show de encerramento com o cantor Vitor Kley. O artista – conhecido pelos hits “O Sol”, “Morena” e “Adrenalizou” – canta seus sucessos, mas antes disso, ele participa de um bate-papo com os alunos participantes. O produtor musical João Marcello Bôscoli, a cantora Graça Cunha e o crítico musical Sérgio Martins formam o júri e escolherão o grande campeão, que vai levar para casa o troféu e um notebook. O segundo e o terceiro lugar serão premiados, respectivamente, com um tablet e um smartphone.

Quem quiser, vai poder assistir aos shows gratuitamente. Basta acessar o Meu Sesi e reservar o ingresso.

SERVIÇO

Sesi São José dos Campos

Av. Cidade Jardim, 4389 – Bosque dos Eucaliptos

Semifinal – Categoria II

Teatro do São José dos Campos

26 de agosto, sexta-feira, às 19h

Semifinal – Categoria I

Teatro do São José dos Campos

27 de agosto, sábado, às 15h

SUPERCOMBO

Palco Externo do SESI São José dos Campos

27 de agosto, sábado, às 20h

Final do FEST VOZ com Show de Encerramento com Vitor Kley

Palco Externo do SESI São José dos Campos

28 de agosto, domingo, às 17h