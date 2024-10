ALUNOS DA REDE MUNICIPAL VISITAM A EXPOETE NA ETEC PEDRO FERREIRA ALVES

Cerca de 250 estudantes da rede municipal de ensino vivenciaram uma experiência diferente nesta semana. Entre quarta (9) e quinta-feira (10), os alunos de 9º ano das Emebs (Escola Municipal de Educação Básica) ‘Prof. Humberto Brasi’, ‘Profa. Cleuza Marilene Vieira de Mello’, ‘Prof. Jorge Bertolaso Stella’ e “Francisco Piccolomini’ visitaram a 21ª Expoete, promovida pela Etec (Escola Técnica) ‘Pedro Ferreira Alves’.

Gratuita e aberta ao público, a Expoete é uma mostra que apresenta aos visitantes cerca de 100 trabalhos desenvolvidos por alunos da unidade, que abordam temas inovadores e soluções práticas para desafios reais. A iniciativa oferece aos alunos a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de desenvolver habilidades essenciais, como trabalho em equipe, comunicação e criatividade.

Além da mostra de projetos, o evento também oferece visita guiada pelas instalações da Etec e acesso a estandes de diversas empresas da região e de instituições, como Conselho Regional de Engenharia (Crea), Eaton, Sylvamo, HBR, CIEE, Orthodontic, Wizard Mogi Mirim, Faculdades FHO, Fatec Mogi Mirim, Unicesumar, Santa Lúcia, Maria Imaculada e Unimogi.

Divididos em turmas e sempre acompanhados por um guia da organização, os alunos puderam conhecer diversos trabalhos realizados pelos alunos, como a mostra de rochas rudimentares e a logística do café. Alguns desses trabalhos, inclusive, já são uma realidade na Etec, como a Rádio Inova PFA, inaugurado na quarta-feira e encabeçado pelos alunos de terceiro ano do curso de administração.

‘Essa parceria da Secretaria de Educação com a Etec vem desde 2021 e possibilita aos nossos alunos do nono ano conhecer a escola técnica. É uma oportunidade de entrarem em contato com tudo aquilo que a escola pode oferecer para seu melhor desempenho escolar, com todas as possibilidades educacionais que ela oferece. Isso traz um benefício enorme. Estamos, assim, educando juntos”, disse a secretária municipal de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi.