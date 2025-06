Campeonato de Futebol Amador de Santo Antônio de Posse agita final de semana com empates e vitórias

Imagem Ilustrativa

Jogos aconteceram no Campo Municipal José Ferreira Neto; próxima rodada já está definida

O último final de semana foi de muitos gols e emoção no Campeonato de Futebol Amador de Santo Antônio de Posse, com as partidas realizadas no Campo Municipal José Ferreira Neto. No sábado (31), a rodada começou com um empate movimentado entre Atlético Possense e Canarinho, que ficaram no 2×2. Em seguida, o Paulista garantiu a vitória ao bater o Real Aliança por 3×1.

No domingo (1º), a bola continuou rolando e o Alagoa venceu o Figueirense em um jogo disputado, fechando o placar em 3×2. Fechando a rodada, União Possense Futebol Clube e Rincão também empataram por 2×2.

Próxima rodada

A programação do próximo final de semana já está definida. No sábado (7), o Explosão enfrenta o União Possense F.C. às 13h30, seguido por Alagoa x C.S.K.A às 15h15.

No domingo (8), a bola rola logo cedo: às 8h, 100 Limites enfrenta o Atlético Possense, e às 9h45, São Judas F.C. encara o Fazendinha.

A expectativa é de mais grandes jogos e a presença animada das torcidas locais, que vêm lotando o Campo Municipal para prestigiar o talento e a paixão pelo futebol amador.