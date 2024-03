ALUNOS DA REDE PÚBLICA RECEBEM ORIENTAÇÕES CONTRA A DENGUE

Em mais uma ação preventiva contra à dengue, profissionais da rede de Atenção Primária à Saúde (APS) de Santo Antônio de Posse, promoveram entre os dias 20 e 22 de fevereiro, um ciclo de palestras para alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental da rede pública de ensino, com intuito de mostrar para os estudantes que pequenas atitudes podem ser grandes aliadas no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e da febre-amarela.

As palestras foram realizadas por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), que visa à promoção e prevenção em saúde de maneira intersetorial junto às escolas, com a integração e articulação permanente das Secretarias da Saúde e da Educação.