Praça de Jaguariúna recebe Campeonato Interno de Jiu-Jitsu Kids com quase 100 atletas

Evento promovido pelo projeto Guerreiros da Paz reuniu crianças e adolescentes em dia de esporte, cidadania e prevenção

Neste sábado (24), a Praça Umbelina Bueno, no centro de Jaguariúna, foi palco de um evento que reuniu esporte, cidadania e educação: o Campeonato Interno Jiu-Jitsu Kids, promovido pelo projeto Guerreiros da Paz e pela academia Conexão Jiu-Jitsu, com apoio da Secretaria de Esportes de Jaguariúna.

Quase 100 atletas, com idades entre 6 e 17 anos, vindos de Jaguariúna, Holambra e Santo Antônio de Posse, participaram da competição, que teve como destaque a presença ativa das famílias, acompanhando e incentivando os pequenos lutadores.

Márcia, mãe da Maria Teresa, de 10 anos, destacou a importância do evento: “A luta ensina muito sobre respeito ao próximo. Ali dentro, é uma luta. Acabou a luta, é só abraço. As diferenças acabam no tatame”. Para ela, ações como essa são fundamentais para que as crianças vivam experiências longe das telas e aprendam valores como respeito e disciplina.

Para garantir a segurança dos atletas e do público, o evento contou com apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil, além da presença da Secretaria de Saúde, que prestou suporte com ambulância e profissionais capacitados.

Cristiano Cecon, professor de Jiu-Jitsu, vereador de Jaguariúna e idealizador do projeto Guerreiros da Paz, que há 25 anos oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes, ressaltou o objetivo social da iniciativa:

“Buscamos demonstrar a importância da saúde, da educação escolar, da boa convivência familiar e social. Antes da prática esportiva, nós valorizamos a importância da educação”, afirmou Cecon.

A escolha da Praça Umbelina Bueno, espaço tradicionalmente movimentado aos sábados, teve um motivo especial. “Nosso intuito é fazer com que pessoas que não conhecem o projeto possam se motivar a entrar neste esporte e verem que existem pessoas lutando pela paz, pelo amor e pela dedicação ao esporte, demonstrando que o futuro pode ser diferente”, completou o idealizador.

Idealizador do evento, Cristiano Cecon, e o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

Além das lutas, o evento também contou com uma ação educativa: o programa Bombeiros Mirins, agregado ao projeto Guerreiros da Paz, realizou uma demonstração com equipamentos de combate a incêndio e treinamento de prevenção, incluindo orientações sobre o uso correto de extintores.

Como forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação, todos os atletas receberam medalhas ao final da competição.

(Texto Caio Amaral)

Confira algumas fotos da cobertura completa do Jornal de Jaguariúna!