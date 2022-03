Alunos de Medicina da Unieduk visitam Posto Veterinário de Jaguariúna

O Posto de Atendimento Médico Veterinário de Jaguariúna recebeu nesta quarta-feira, dia 23 de março, a visita dos alunos do segundo ano de Medicina da UniEduk, acompanhados da professora Maria Auxiliadora Zanim. O grupo veio conhecer de perto o trabalho de referência desenvolvido pelo Posto.

Os 11 docentes visitantes já atuam na UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Roseira de Baixo, por meio de parceria mantida entre a universidade e a Secretaria de Saúde de Jaguariúna. O projeto prevê a visita aos domicílios dos bairros Roseira de Baixo, Estância das Flores e Cruzeiro do Sul.

“A UBS vem se mostrando um cenário fértil ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem e da integração ensino e serviços de saúde. Os novos profissionais estão sendo formados na diversidade de cenários. Os espaços de interseção entre ensino e serviço são importantes para a formação em saúde e também para a consolidação do SUS”, avalia a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

“Interagir com a comunidade e conhecer os demais serviços públicos existentes na região em que atuam é muito importante para atuação da equipe de saúde daquela área”, completa a secretária.

O Posto Veterinário de Jaguariúna está localizado na rua Maurício Silva, s/ número, no bairro Roseira de Baixo.