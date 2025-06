Concurso Público de Artur Nogueira segue com novo cronograma de provas

Aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 3 de agosto; acompanhe cronograma no site da banca organizadora

O Concurso Público 01/2024 de Artur Nogueira foi retomado com um novo cronograma de etapas, após decisão judicial. A participação permanece restrita aos candidatos que já estavam regularmente inscritos em abril de 2024, sem necessidade de nova inscrição ou pagamento de qualquer taxa adicional.

Com a reprogramação, a aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 3 de agosto de 2025. O edital de convocação será publicado no dia 4 de julho, no site da banca organizadora.

Entre as principais datas previstas estão:

-04/08: divulgação do gabarito provisório

-05 e 06/08: período para interposição de recursos

-05/09: publicação do resultado provisório, gabarito definitivo e folhas de resposta

-08 e 09/09: prazo para recursos contra o resultado provisório

-26/09: divulgação do resultado final (para cargos sem prova prática)

O cronograma completo, com todas as fases do certame, está disponível no site oficial da banca organizadora: www.nossorumo.org.br.

A Prefeitura reforça o compromisso com a legalidade e a transparência, e orienta os candidatos a acompanharem os canais oficiais para novas atualizações.