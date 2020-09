Alunos de Pedagogia do Uniesi arrecada doces para entidade que atende crianças em Itapira

O curso de Pedagogia do Uniesi está participando das arrecadações de doces e guloseimas para o Lar Gracinda Batista, entidade itapirense que atende crianças de seis meses a 3 anos de idade.

O objetivo é ajudar a instituição para o drive-thru do Dia das Crianças, que será realizado no dia 10 de outubro.

A coordenadora da Instituição, Aline Mello, egressa do nosso Curso de Pedagogia, sinaliza que as doações precisam ser entregues no Lar até dia 1º de outubro. Eles estarão em atendimento das 7h às 15h, de segunda a quinta-feira, à Rua Allan Kardec, 200, na Vila Izaura.