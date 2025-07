POSTO ELEITORAL DE JAGUARIÚNA É DESATIVADO E ATENDIMENTO SERÁ FEITO NO ATENDE FÁCIL DA PREFEITURA

A partir desta segunda-feira, 30 de junho, o Posto Eleitoral de Jaguariúna está oficialmente desativado, conforme decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP). Com a mudança, os eleitores do município passarão a ser atendidos no Atende Fácil da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Parceria Cidadão firmada entre a Justiça Eleitoral e o Município.

O novo ponto de atendimento funciona na Rua Cândido Bueno, 1.299 – Jaguar Center Plaza (térreo), no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Segundo informações da Justiça Eleitoral, no novo local os eleitores serão orientados a utilizar os serviços que já estão disponíveis de forma on-line, como emissão de certidões, transferência de domicílio eleitoral e regularização de título. A única exceção é a coleta biométrica, que por enquanto deverá ser realizada exclusivamente no Cartório Eleitoral de Pedreira.

A mudança faz parte de um processo de reorganização da estrutura eleitoral no estado, buscando integrar os serviços e facilitar o acesso da população, mantendo a eficiência no atendimento ao cidadão.

Para mais informações sobre os serviços disponíveis, os eleitores podem procurar diretamente o Atende Fácil ou consultar os canais oficiais da Justiça Eleitoral.