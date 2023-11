Amador de Futebol define os classificados às oitavas de final neste domingo Jogos serão realizados a partir das 8h30 em várias praças de esportes; entrada gratuita

O Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro A define neste domingo, dia 12 de novembro, as 16 equipes classificadas para as oitavas de final. A próxima fase do Futebol Amador é eliminatória e as equipes com melhor campanha seguirão na competição, caso haja empate no tempo regulamentar de jogo.

Além do Galácticos, invicto, com o melhor aproveitamento entre todos os concorrentes, outras oito equipes já asseguraram matematicamente a classificação para a fase seguinte, independentemente do que farão em campo no fim de semana.

Com entrada gratuita, as partidas serão realizadas em 11 espaços públicos (veja abaixo)

Regras

De acordo com o regulamento, quatro equipes se classificam em cada grupo, para a fase eliminatória. No Grupo A, já asseguraram vaga as equipes do Boa Vista, Cruzeirinho e Flamengo Santa Mônica. Outras três equipes também confirmaram a classificação no Grupo B: Galácticos, Bayern Itajaí e Unidos do Campos Elíseos.

No Grupo C, já confirmaram vaga Grêmio Cafezinho e Bangu FC, com o Pureza virtualmente assegurado. O Grupo D é o mais equilibrado, com apenas o Granada garantido. As equipes do Parque Brasília, Fernanda FC, Acadêmicos do DIC VI e Carlos Lourenço, lutam pelas outras três vagas.

O Santinho FC, que integrava o Grupo B, comunicou o coordenador do Futebol Amador da Secretaria de Esportes e Lazer, José Ribeiro, da desistência de seguir disputando o campeonato. De acordo com o regulamento, o Santinho FC está rebaixado e vai disputar a Série Ouro B no ano que vem.

Rodada de domingo – 12/11

Praça de Esportes Argemiro Roque (São Bernardo)

8h30 São Bernardo EC x EC 31 Novo Horizonte

10h30 Vila Rica x COFA Vila Costa e Silva

Praça de Esportes Vida Nova (Dom Bosco)

8h30 Galácticos FC x FC Bayern Itajaí

10h30 Imperial Vida Nova x Bangu FC

Arena Cafezinho (Jardim Santana)

8h30 Grêmio Cafezinho x EC Pureza

10h30 Monte Cristo FC x Matina FC/Colorado CB

Praça de Esportes Santa Mônica(Jd Santa Mônica)

11h00 Flamengo Santa Mônica x Parque Anhumas FC

Bosque Ferdinando Tilli (Pq Valência)

8h30 São Luís x Atlético Madrid/Vila Formosa

10h30 Amigos Football Club x Carlos Lourenço FC

Praça de Esportes Estoril (Jd Estoril)

8h30 Bartira’s FC x AE Acadêmicos DIC VI

Praça Esportiva José Maria Gasparoni (Pq Brasília)

11h00 Parque Brasilia FC x Granada FC

Praça Jardim Fernanda (Jardim Fernanda)

8h30 Fernanda FC x Oziel FC

Praça Esportiva Adolecir Baptista de Souza (São Cristóvão)

8h30 Ud. Adhemar de Barros x EC Três Marias

Praça de Esportes José Moreira (Arena Boa Vista)

8h30 Vila Boa Vista FC x EC Cruzeirinho

Praça Primavera (Costa e Silva)

8h30 Atlético São Marcos x Família Campo Belo

