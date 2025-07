Andarilho morre após ser atropelado na rodovia, em Jaguariúna

Acidente ocorreu na noite de segunda-feira (1º), próximo à Red Eventos; motorista permaneceu no local e prestou socorro.

Um homem morreu após ser atropelado na noite de segunda-feira (1º), por volta das 18h, no km 131 da Rodovia SP-340, no trecho que passa pelo município de Jaguariúna, próximo à Red Eventos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seria um andarilho e atravessava a rodovia fora da faixa de pedestres, quando foi atingida por um veículo que seguia sentido Jaguariúna.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada via 190 e encontrou o condutor do carro no local. Ele permaneceu na cena do acidente, acionou o socorro médico e se submeteu ao teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo para ingestão de álcool. A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital Municipal de Jaguariúna, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Uma testemunha, que se apresentou como amigo do homem, disse que ele se chamava tinha 41 anos. Ambos seriam andarilhos e caminhavam juntos pela rodovia no momento do acidente. Segundo o relato da testemunha, Edson atravessou para o outro lado da pista quando foi atingido.

O veículo envolvido no atropelamento foi liberado, uma vez que não apresentava irregularidades administrativas. Segundo o motorista, ele trafegava pela faixa da direita e só percebeu a vítima à sua frente instantes antes da colisão, sem tempo hábil para desviar completamente.