Amparo confirma a 1ª morte por dengue na cidade

A vítima, uma mulher de 46 anos, faleceu no dia 4 de janeiro; Amparo tem hoje outras 4 mortes em investigação e 321 casos confirmados de dengue; a Prefeitura tem enfrentado com ações estratégicas o aumento exponencial de casos de dengue na cidade

A primeira morte por dengue em Amparo está confirmada na manhã desta quarta-feira (22) pela Secretaria Municipal de Saúde. A vítima, uma mulher de 46 anos, faleceu no dia 4 de janeiro. Amparo tem hoje outras 4 mortes em investigação e 321 casos confirmados de dengue.

A Prefeitura tem enfrentado o crescimento exponencial no número de casos neste início do ano com diversas frentes de trabalho. Amparo é o 1º município da Região de Campinas a decretar estado de emergência em saúde pública de nº 7.031, divulgado no dia 14 de janeiro. Por meio do decreto, a Prefeitura prevê contratação de novos agentes de endemias de agentes comunitários para intensificar, entre outras ações.

Os serviços de zeladoria também foram intensificados, limpeza de espaços públicos, coleta de seletiva, e de materiais volumosos descartados pela população em pontos irregulares, instalação de 3 novos ecopontos, contratação demais caçambas parra recolhimento de materiais volumosos.

No próximo sábado (25) ocorre em Amparo o Dia D de combate à dengue, que será concentrado no Silvestre, um dos locais com maior foco do mosquito aedes aegypti, com vistorias casa a casa pelos agentes de endemias, e posteriormente, o fumacê.