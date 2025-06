Santa Sofia comemora os 30 anos de conquista da Copa Kaiser neste sábado, 7 de junho

Era 04 de junho de 1995, campo do Cerecamp de Campinas que recebia uma das mais importantes decisões do futebol regional de Campinas, Esporte Clube Santa Sofia versus Parque Brasília disputaram uma grande final, que após empate no tempo normal em 0x0, a equipe do Santa Sofia se consagrou, nas penalidades, Campeão da Copa Kaiser de Futebol Amador, região de Campinas.

Neste sábado, 7 de junho, a partir das 9 horas, após 30 anos, a atual Diretoria do Santa Sofia não vai deixar passar em branco está lembrança, realizando um grande jogo festivo em comemoração da histórica conquista da Copa Kaiser.

E para tornar esse momento ainda mais especial, o elenco Campeão de 1995, juntamente com convidados, estarão enfrentando a equipe Masters Amigos Eternos do Santos Futebol Clube, contando com a presença ilustre de vários ex-atletas profissionais como: Gustavo Neri, Camanducaia, Claudecir, Adiel, Alexandre Alves, Pereira, Alexandre Rotweiller, dentre outros, que estarão celebrando essa grande conquista ao lado de torcedores e amigos do Santa Sofia.

Venha reviver essa história, reencontrar ídolos e prestigiar um dia repleto de futebol e emoção!

A Diretoria do EC Santa Sofia informa que na preliminar, a partir das 8 horas as equipes Sub-9 e Sub-11 da sua Escola de Futebol, enfrentam as equipes do Meninos da Vila Santos Academy com portões abertos para o público em geral.