Amparo conquista da Copa Bragança Regional de Futsal Feminino

O futsal feminino da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo conquistou a Copa Bragança, na noite de ontem, 5, com goleada de 6 a 0, sobre o Portugal.

Na partida, Amparo abriu 2 a 0, no primeiro tempo e praticamente controlou as ações na segunda etapa, com mais 4 gols.

Os tentos foram marcados por Mari (3) e Julinha (3). O time campeão ainda contou com Ciça, Luana, Verônica, Julinha e Mari, além de Ayumi e Jéssica, que entraram durante a partida. Na competição, o elenco também contou com Carol e Angélica. O técnico amparense foi o professor Yuji Umebara.

Amparo ainda teve a artilheira da competição com Julinha, que anotou 15 gols e a defesa menos vazada, com Ciça, que sofreu apenas 6 tentos durante toda a disputa.