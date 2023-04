Amparo cria protocolos psicopedagógicos para barrar fake news e ameaças a escolas

Medidas determinadas pelo prefeito da Estância de Amparo integram ações do Gabinete Especial de Segurança nas Escolas e inclui capacitação de professores.

A Prefeitura da Estância de Amparo irá atuar com uma equipe multidisciplinar nas escolas para garantir a integridade dos estudantes e coibir a disseminação de fake news, violência e bullying. A medida integra uma série de ações tomadas pelo Gabinete Especial de Segurança nas Escolas diante dos últimos casos de ameaças e atentados fake registradas em unidades educacionais do Brasil. Os protocolos foram debatidos na manhã de terça-feira, 11, com secretários e secretárias.

No domingo, 9, um perfil criado no Instagram anunciou um possível atentado a uma das escolas da rede municipal de Amparo. Nesta quarta-feira, 12, a Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), identificou os responsáveis pela conta e pelo aparelho celular. Trata-se de ação de dois adolescentes, de 12 e 15 anos, que criaram o perfil para disseminar fake news, atemorizar a comunidade escolar e boicotar aulas.De acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel Lima, que coordena o Gabinete, apesar das ameaças serem identificadas como mentirosas, o objetivo é criar fluxos internos nas escolas para identificar problemas nos estudantes a fim de que problemas como esse sejam identificados.

“Há crianças que vivem em ambientes hostis ou sofrem com depressão seguida de bullying. É necessário identificar esses problemas para que sejam tratados. É um trabalho a médio e longo prazo para criar uma cultura de paz nas escolas, com acompanhamento psicopedagógico e de saúde dos estudantes. O objetivo é identificar problemas vividos por eles e dar um suporte profissional para lidar com essas adversidades”, enfatizou.

A partir de agora serão estabelecidos fluxos entre as secretarias, de acordo com cada frente atendida, para atuarem nas unidades escolares.

A próxima etapa será uma capacitação com professores, cujo objetivo é diminuir a vulnerabilidade da categoria, e criar ações lúdicas coordenadas pela Secretaria de Cultura.

Ainda será criado um plano de ação para agir diante de eventuais problemas.

Outras ações

Dentro do Gabinete também estão sendo efetivadas outras ações preventivas. Uma delas é o botão do pânico, aplicativo que está em fase de implementação desde o início do mês, ou seja, antes da disseminação de fake news, em todas as escolas e postos de saúde. Na terça-feira, 4, a empresa responsável pela instalação destes equipamentos capacitou as diretoras das escolas municipais, responsáveis dos postos de saúde e a GCM no uso desses dispositivos de segurança eletrônica e cerco digital.

O município conta ainda com uma Central de Monitoramento na Guarda Civil Municipal (GCM), em funcionamento desde dezembro do ano passado, e que garante acompanhamento em tempo real de todas as escolas municipais de Amparo.

Em toda a cidade ainda há 400 câmeras que enviam imagens para a Central de Monitoramento da GCM. Com alta resolução e capacidade de zoom de até 200 metros de distância, as câmeras permitem que todos os guardas fiquem atentos para agir rapidamente e conter eventuais problemas, além de monitorar suspeitos em qualquer ponto do município.

Na segunda-feira, 10, o prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, também cobrou que o efetivo da GCM intensifique a ronda escolar em todas as unidades de ensino, públicas e privadas.

“Queremos atenção total para todas as escolas: do município, do estado e também as privadas. Meu pedido é que, dentro da lei, da técnica, dentro de todo o preparo que nossa Guarda Municipal tem, eles façam tudo o que for necessário para trazer segurança às nossas escolas. Vamos reforçar a ronda, já temos o monitoramento funcionando, e muito bem, além da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) que também estão envolvidos para proteger o que há de mais rico nas nossas vidas: as nossas crianças”, destacou o prefeito.