Segurança de Artur Nogueira lidera operação conjunta contra furtos de fios de cobre

Força-tarefa fiscalizou 10 locais, apreendeu quadro de moto furtada e mobilizou equipes da GCM de Artur Nogueira e Engenheiro Coelho, Fiscalização de Posturas e empresa de telefonia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira, em parceria com a GCM de Engenheiro Coelho e o Departamento Municipal de Fiscalização de Posturas, realizou nesta quarta-feira (21) uma operação conjunta com foco na repressão ao crime de furto de fios de cobre — uma modalidade criminosa que preocupa autoridades de segurança em toda a região.

A ação, que também contou com a participação de um representante da empresa Claro, teve como objetivo coibir esse tipo de crime, que além de causar prejuízos financeiros às empresas, frequentemente prejudica serviços essenciais, como os meios de comunicação.

Ao todo, foram fiscalizados 10 estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles que trabalham com materiais recicláveis ou potencialmente relacionados à receptação de fios e metais. A operação mobilizou 17 guardas civis municipais, com o apoio de sete viaturas, além de quatro fiscais de postura.

Durante a ação, um quadro de motocicleta com boletim de ocorrência de furto foi apreendido, evidenciando a importância da fiscalização rigorosa e do trabalho integrado entre as forças de segurança.

Segundo o secretário de Segurança de Artur Nogueira, Roberto Daher, o trabalho conjunto tem fortalecido a segurança na cidade. “Essa operação demonstra o compromisso da nossa gestão em garantir a ordem e a segurança pública. O investimento na capacitação da GCM e na integração com outras instituições é fundamental para mantermos Artur Nogueira como referência em segurança na região”, destaca.

Daher complementa que a ação serviu para reforçar a presença das forças de segurança e intensificar o monitoramento de locais potencialmente ligados à receptação de materiais ilícitos.