Amparo perde em casa pela Liga Paulista de Futsal

O futsal feminino da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo foi surpreendido em casa, na primeira rodada do returno da Liga Paulista, no sábado, 6, em partida realizada no Centro Esportivo do Trabalhador do Jardim Camandocaia.

Dominando as ações do jogo, Amparo abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo, com Bá, porém, em pouco menos de 4 minutos, o time de Botucatu virou a partida com dois gols de Joice e um de pênalti, anotado pela pivô Aline.

No dia 20, às 19 horas, no Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, o time volta à quadra, com o último jogo em Amparo. A partida será contra o líder do grupo, Unifafibe/Bebedouro, que soma 12 pontos e 100% de aproveitamento na competição.