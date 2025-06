Prefeitura de Artur Nogueira amplia vacinação contra a gripe em supermercados neste sábado (7)

Imunização será realizada das 8h às 16h nos supermercados Buona Gente e Pague Menos

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, promove mais um Dia D de Vacinação contra a gripe (Influenza) neste sábado (7), com o objetivo de reforçar a estratégia de imunização e ampliar a cobertura vacinal. A ação acontece das 8h às 16h, nos supermercados Pague Menos e Buona Gente.

As doses contra a gripe estão liberadas para toda a população a partir dos 6 meses de idade. A medida segue as diretrizes do Governo do Estado e do Ministério da Saúde e visa ampliar a proteção dos nogueirenses contra sintomas graves da gripe, especialmente durante o período de maior circulação de vírus respiratórios.

“Nosso compromisso é proteger a saúde da população, especialmente dos grupos mais vulneráveis. Por isso, promovemos mais esse Dia D, facilitando o acesso à vacina contra a gripe em diversas regiões da cidade. A imunização é um ato de cuidado coletivo e essencial para prevenir complicações da doença”, destacou a secretária Daiane Mello.

É importante lembrar que as crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis e apresentar a carteirinha de vacinação. De acordo com a enfermeira Juliana de Oliveira, a vacina é segura, gratuita e continua sendo uma das principais formas de proteção contra complicações causadas pelo vírus da gripe.

“Vacinar é um ato de cuidado coletivo. Queremos garantir acesso e proteção para quem mais precisa”, destacou Juliana.