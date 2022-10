Ana Lívia Camargo vence prova de Três Tambores disputada em Limeira

Durante o último sábado, 1º de outubro, a atleta pedreirense Ana Lívia Camargo, esteve disputando na cidade de Limeira, disputando mais uma prova regional de Três Tambores.

Contando com a participação de atletas de várias cidades da região, Ana Lívia Camargo conquistou o título de Campeã da categoria Jovem B – Principiante. “Meus agradecimentos a toda minha família por estar sempre ao meu lado, equipe de apoio e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, através do Secretário Patão e ao Prefeito Fábio Polidoro por investir em todas as modalidades esportivas”, destacou na oportunidade Ana Lívia.