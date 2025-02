ANO LETIVO COMEÇA NESTA SEGUNDA-FEIRA EM JAGUARIÚNA COM ‘ESCOLA ABERTA’

O ano letivo na rede municipal de ensino começará na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro, com a tradicional Escola Aberta, com recepção a alunos e pais nas escolas.

No Ensino Fundamental, a Escola Aberta acontecerá das 8h às 12h e das 13h às 17h. Já na Educação Infantil, os horários são das 8h às 12h e das 13h às 17h.

A partir de terça-feira, dia 11, começam as aulas efetivamente. No Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano), serão no período da manhã, das 7h às 11h55, e à tarde, das 13h às 17h55. Na Educação Infantil, os horários das aulas serão das 7h às 11h (manhã) e das 13h às 17h (tarde).

As aulas no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), na escola Professor José Roberto Chiavegato (antiga escola Coronel Amâncio Bueno), começam na segunda-feira (10), a partir das 19h.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, é muito importante que os pais ou responsáveis compareçam na Escola Aberta para conhecer os professores, equipe gestora e a rotina escolar.

Foto: arquivo