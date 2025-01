Ano Novo, Contas Antigas: Economista da ACIC Reforça a Importância do Planejamento Financeiro

O início de ano traz novas expectativas, mas também uma série de despesas que exigem atenção redobrada de famílias e empresas. Impostos como IPTU e IPVA, custos com material escolar, matrículas e as faturas do cartão de crédito referentes às compras de fim de ano já começam a pesar no orçamento de janeiro. Para as empresas, a situação é ainda mais complexa, com a reposição de estoques e o cumprimento de obrigações fiscais.

De acordo com Mario Eduardo Campos, economista da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), o segredo para enfrentar essas demandas financeiras é um planejamento bem estruturado. “Um planejamento financeiro adequado proporciona mais segurança e tranquilidade para cumprir essas obrigações no início do ano”, destaca Campos.

Entre as dúvidas mais frequentes, tanto de consumidores quanto de empresários, está a viabilidade do pagamento à vista e se essa seria a melhor opção econômica. “Optar pelo pagamento à vista pode ser vantajoso, mas depende do contexto. É fundamental analisar a situação financeira atual e as condições de desconto oferecidas. Essa decisão deve ser sempre baseada em um planejamento prévio”, orienta o economista.

Outro ponto de alerta é a inadimplência, que continua sendo uma preocupação constante. “A inadimplência não só afeta diretamente as empresas que deixam de receber, mas também compromete o bem-estar financeiro das pessoas em débito”, explica Campos.

Mesmo diante de tantas despesas, Campos garante que a disciplina e a organização são aliadas poderosas. “Com determinação e um bom planejamento financeiro, é possível enfrentar este período de maneira equilibrada, sem grandes prejuízos”, conclui.

A ACIC oferece consultorias e materiais informativos para ajudar empresários e consumidores a planejarem suas finanças e começarem o ano de forma mais tranquila. Para mais informações, entre em contato com a associação