Câmara de Holambra discute prevenção e enfrentamento às drogas em palestra pública

Evento reuniu vereadores e especialista de Campinas para debater estratégias de conscientização e políticas públicas

A Câmara Municipal de Holambra promoveu na última terça-feira um encontro voltado ao debate sobre políticas públicas de enfrentamento às drogas, reunindo representantes do Legislativo local e convidados com experiência na área. A palestra foi articulada pelo vereador Fabiano Soares e contou com a participação especial do vereador de Campinas Nelson Hossri, presidente da Comissão de Combate às Drogas naquela cidade.

Durante a atividade, foram discutidas ações de prevenção, a importância da educação e da conscientização nas comunidades, além dos desafios enfrentados no combate ao uso e tráfico de entorpecentes. O vereador Hossri compartilhou experiências bem-sucedidas de Campinas, reforçando o papel decisivo da sociedade civil e do poder público no enfrentamento ao problema.

Também marcaram presença os vereadores Jô da Farmácia, Hermindo Félix e Serjão, que, ao lado de Fabiano, demonstraram o apoio unânime da Casa Legislativa à causa. O evento evidenciou o engajamento dos parlamentares em promover políticas integradas que priorizem a saúde pública, a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos holambrenses.

“O diálogo é essencial para construir políticas eficazes. Precisamos somar esforços para proteger nossas famílias, principalmente os jovens”, destacou Fabiano Soares.

A Câmara Municipal reafirma sua disposição em ampliar o debate e promover novas ações sobre o tema, com foco na prevenção, recuperação de dependentes e segurança pública. A expectativa é de que encontros como este se tornem frequentes, incentivando a participação ativa da sociedade nas decisões que impactam diretamente o bem-estar coletivo.