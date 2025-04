Antecipação 13º do INSS deve injetar R$ 1,9 bi na economia de Campinas e Região

Movimentação financeira ocorre entre os meses de abril a junho

O pagamento antecipado do 13º salário de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS, autorizado por decreto presidencial neste início de abril, deve movimentar R$ 1,9 bilhões na economia de Campinas e Região Metropolitana.

A expectativa é do departamento de economia da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas) que prevê, somente em Campinas, uma movimentação financeira, entre abril e junho, de R$ 872 milhões, com o pagamento das duas parcelas do benefício.

ACIC estima ainda que a maior parte deste valor em Campinas, cerca de 50,3%, seja dedicado ao consumo, enquanto que 48,7% será utilizado para quitar dívidas e apenas 1% para investimentos na poupança. “Ainda assim, é um investimento importante e bastante aguardado pelo comércio local”, diz Mário Eduardo Campos, economista da ACIC.

Como determinado pelo Governo Federal, a primeira parcela da antecipação deve ser depositada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, juntamente com os benefícios mensais da competência de abril. A segunda será paga entre 26 de maio e 6 de junho, com os benefícios de maio.

“Uma observação para ser considerada é sobre os valores do 2º período, quando será deduzido o valor do Imposto de Renda devido para a Receita Federal. Lembrando que o reajuste do benefício do INSS para este ano foi de 4,77%, conforme anunciado pelo Ministério da Previdência Social”, conclui Campos.

Já a expectativa do Governo é que o adiantamento do 13º salário do INSS deve injetar na economia nacional, cerca de R$ 73,3 bilhões, beneficiando os mais de 34,2 milhões de segurados da Previdência Social.