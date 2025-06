Pedágio entre Jaguariúna e Campinas fica mais caro a partir de 1º de julho

Valor da tarifa sobe de R$ 16,50 para R$ 17,60 com base na inflação acumulada. Esse é o segundo reajuste em um ano.

A partir da 0h da próxima segunda-feira, 1º de julho, os motoristas que trafegarem pela rodovia SP-340, entre Jaguariúna e Campinas, irão pagar R$ 17,60 na tarifa de pedágio. O aumento foi autorizado pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e representa um reajuste de R$ 1,10 sobre o valor atual, que é de R$ 16,50.

O novo valor leva em consideração a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre maio de 2024 e maio de 2025, que foi de 5,32%, conforme divulgado no Diário Oficial do Estado.

Este é o segundo reajuste em 12 meses. Em julho de 2024, a tarifa havia passado de R$ 15,80 para R$ 16,50, com base na inflação de 3,92% à época. O aumento segue o contrato de concessão firmado entre o governo estadual e a concessionária Renovias, responsável pelo trecho que liga Campinas ao Circuito das Águas e ao sul de Minas Gerais.

Para onde vai o dinheiro

De acordo com a ARTESP, os valores arrecadados são usados para obras, manutenção e operação 24h da rodovia. A Renovias também informou que parte da receita é revertida aos municípios por meio do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).

Atendimento ao usuário

O Sistema de Atendimento ao Usuário (SAU) da Renovias funciona 24 horas por dia, oferecendo socorro mecânico, médico e informações sobre o tráfego. Os usuários podem entrar em contato pelo número 0800 055 9696 ou pelos telefones de emergência instalados a cada quilômetro. As condições das rodovias também podem ser consultadas pelo site oficial da empresa: www.renovias.com.br.