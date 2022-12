Após anúncio de Sia, 2ª Vara Judiciária se instala em Artur Nogueira

_Prefeito e autoridades regionais participaram da solenidade de

instalação nesta sexta-feira (16)_

O prefeito de Artur Nogueira, Lucas Sia, participou nesta sexta-feira

(16) da solenidade de instalação da 2ª Vara Judiciária no

município. A unidade ampliará o atendimento à população,

proporcionando maior celeridade ao andamento processual.

A notícia da vinda da 2ª Vara foi dada esse ano pelo chefe do

Executivo durante reunião no Palácio da Justiça em São Paulo. “Este

momento é único e de grande importância para os três municípios. É

um passo importante e uma grande conquista para esta região tão

promissora”, afirmou o prefeito Lucas Sia.

A CERIMÔNIA

A cerimônia aconteceu nesta manhã, na sede do Fórum de Artur

Nogueira, e reuniu autoridades municipais e regionais: prefeito, Lucas

Sia; vice Davi Fernandes; presidente do tribunal de Justiça do Estado

de São Paulo, desembargador, Ricardo Mair Anafe; juíza titular da 2ª

Vara, Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi; ex-juiz da 1ª comarca de

Artur Nogueira, Dr. Paulo Henrique Aduan Correa; promotora de Artur

Nogueira, Dra. Maria Paula; presidente da Subseção da OAB de Artur

Nogueira, Carmem Josefina Maciel; Coronel PM José Raposo de Faria Neto.

Participaram também o deputado estadual Barros Munhoz; prefeito de

Holambra Fernando Capato; o vice Miguel Esperança; a advogada e

primeira-dama de Artur Nogueira, Simone Sia; os vereadores nogueirenses

Melinho Tagliari, Tenente Marcelo, Nando do Gás, Cicinho e Zezé da

saúde; secretários municipais de Artur Nogueira; além de

representantes do Legislativo de Holambra e Engenheiro Coelho.

JUÍZA DA 2ª VARA

A juíza Daniela Aoki de Andrade Maria Orlandi, titular da 2ª Vara,

destaca a importância da instalação para a comarca. “Será possível

uma prestação jurisdicional mais ágil para as demandas locais dos

três municípios que compõem a comarca – Holambra, Engenheiro Coelho e

Artur Nogueira”, diz a magistrada.

A nova unidade reforçará o trabalho da Justiça paulista na

prestação do serviço público, na pacificação dos conflitos da

sociedade e na concretização de direitos dos jurisdicionados, com

ganhos em produtividade e eficiência.

INTERMEDIAÇÃO

Sia explica que foi feita uma moção de apelo – solicitando a 2ª vara

– pelo vereador Melinho, assim como nas demais cidades de Holambra e

Engenheiro Coelho. Todas apoiadas pelos respectivos Poderes Executivos

municipais. Já o deputado federal Carlos Sampaio intermediou os

trâmites junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Além disso, a subseção de Artur Nogueira da Ordem dos Advogados do

Brasil (OAB) também apoiou a instalação do novo desmembramento da

Comarca. Atualmente, a demanda judiciária das três cidades é de

aproximadamente 100 mil habitantes.

“A instalação da Vara Judiciária irá dar maior agilidade aos

processos que hoje tramitam. Me sinto honrado em fazer parte desta

história através da união de todos os Poderes, em especial dos

municípios de Holambra e Engenheiro Coelho que pleitearam esta

conquista”, disse o prefeito nogueirense.

Em comarcas menos populosas, as varas judiciais têm competência

cumulativa, atendendo demandas das áreas Cível, Criminal, Execução

Fiscal, Infância e Juventude, além dos Juizados Especiais. A 2ª Vara

Judicial de Artur Nogueira receberá distribuição diferenciada por um

ano, para equiparar seu acervo ao da 1ª Vara.

A Comarca de Artur Nogueira conta com 9.312 processos em andamento e no

mês de novembro foram distribuídas 543 novas ações.