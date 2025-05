Polícia Militar de Mogi Guaçu centraliza atendimento em novo endereço

Nova sede concentra 1ª Companhia e Força Tática; atendimento telefônico está temporariamente indisponível

A Polícia Militar de Mogi Guaçu passou a atender a população em novo endereço. A mudança foi anunciada pela Seção de Comunicação Social do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior (26º BPM/I) e já está em vigor. A partir de agora, todo o atendimento presencial será realizado na Rua Maria Conceição Chiarelli Silva, 111, no Jardim Novo II.

Com a mudança, tanto a 1ª Companhia PM quanto a Companhia de Força Tática, que antes estavam localizadas no bairro Imóvel Pedregulhal, passam a atuar a partir da nova sede, unificando as operações da corporação no município.

No novo local, os cidadãos podem registrar Boletins de Ocorrência e realizar demais atendimentos presenciais oferecidos pela Polícia Militar. No entanto, a unidade ainda enfrenta instabilidade no serviço telefônico, devido ao atraso na migração das linhas por parte da operadora responsável — que, segundo o batalhão, foi notificada desde março.

O 26º BPM/I informou que está tomando todas as providências necessárias para restabelecer o atendimento telefônico o mais breve possível e agradece a compreensão da população.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança pública e o pronto atendimento à comunidade, mesmo durante o processo de transição de suas instalações.