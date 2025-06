Acidente entre charrete, carro e duas motos mata motociclista em Campinas

Foto: Évelin Costa/EPTV

Vítima de 26 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos; uma pessoa ficou ferida

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas, um carro e uma charrete deixou um motociclista morto e outra pessoa ferida na noite de domingo (1º), em Campinas (SP). A colisão aconteceu por volta das 19h, na rua marginal da Rodovia Santos Dumont (SP-75), no Distrito Industrial, perto do Aeroporto de Viracopos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motociclista de 26 anos colidiu na traseira da charrete e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas chegou sem vida ao Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp. A passageira da moto foi encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Municipal Doutor Mário Gatti com ferimentos.

Testemunhas contaram que, após o impacto inicial, um carro parou e tentou sinalizar o local para evitar novos acidentes. No entanto, outra motocicleta acabou batendo na traseira do veículo. A charrete ficou completamente destruída com a colisão.

A pessoa que estava na charrete deixou o local antes da chegada das equipes de resgate, e ainda não se sabe se o animal que puxava a carroça ficou ferido.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) destacou que o tráfego de veículos de tração animal em vias asfaltadas é proibido desde 2007, conforme a lei municipal em vigor.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

Fonte G1