APP divulga programação completa do Fest’Up Campinas 2024

O Festival Universitário de Propaganda em Campinas tem o objetivo de proporcionar oportunidades e aprendizado no setor publicitário para estudantes e profissionais da comunicação

A Associação de Profissionais de Propaganda de Campinas (APP Campinas) anuncia a realização do Fest’UP (Festival Universitário de Propaganda) edição Campinas, o mais importante evento nacional voltado para a conexão entre estudantes universitários e profissionais de publicidade e comunicação. O evento será realizado dia 27 de agosto no PUC Campinas, localizado na Avenida Doutor Caio Pinto Guimarães, 45-213. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 26/08. O evento abrangerá diversas áreas, incluindo publicidade, marketing, gestão, audiovisual, jornalismo, tecnologia da informação e criatividade.

O Fest’UP promete um dia repleto de aprendizado, discussões instigantes e insights valiosos que irão alavancar as carreiras dos participantes. Entre os palestrantes confirmados estão André Lima, diretor Comercial na Faro; Erik Curado, proprietário da C4 Publicidade; Lhuan Gameiro, analista de Diversidade e Inclusão na Faro; Amanda Souza, influencer digital e consultora de imagem; João Vivas, influencer digital; Gabi Lopes, influencer digital; Rodrigo Melo, Marketing da MB Labs; Sandro Lima, executivo de Desenvolvimento de Negócios no Grupo O Liberal; Guilherme Coelho, da Eletromidia; Rafael Cataldi, diretor Comercial da Band; Cássio Botelho, fundador e CEO do Grupo NÉF; Alexandre Brito, gerente Comercial da Flix Media; e Fábio Wanderley, co-fundador da Agência SALA.

A programação do Festival Universitário de Propaganda inclui palestras como “Do regional para o mundo” e “Relevância Criativa para trabalhar com grandes clientes”. Além disso, os participantes terão a oportunidade de ver painéis sobre diversas áreas do ecossistema de comunicação, como “Tá difícil contratar?” e “Desafio Regional – Tendências e Inovações fora de grandes centros”.

Luciano Silva é presidente da APP Campinas – Crédito: Divulgação

Para Luciano Silva, presidente da APP Campinas, o evento possui uma programação rica em palestras e painéis de discussão que enriquecerão a vida profissional dos participantes. “Além de promover um vasto networking, criamos um ambiente de integração que valoriza o espírito de colaboração e amizade. Acreditamos que essas conexões são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento contínuo do nosso setor”, afirma.

Silvio Soledade, presidente da APP Brasil, o Fest’UP, afirma que está expandindo seu alcance com edições regionais. “Esta iniciativa amplia a participação de jovens talentos e reforça a importância de Campinas no calendário anual de eventos de comunicação. Promover a capacitação e a troca de conhecimentos entre profissionais locais e nacionais é essencial para nossa indústria. A cada ano, o Fest’UP da APP Brasil reafirma seu papel crucial de capacitar e desenvolver todos que atuam em nossa indústria”, disse Soledade.

O propósito do Fest’UP Campinas é promover um networking entre estudantes, profissionais e empresas, sempre valorizando o mercado regional através da troca de experiências. Será uma manhã imersiva no mercado de comunicação, com temas relevantes do cenário regional e nacional.