Professores de Santo Antônio de Posse são homenageados durante inauguração da quadra poliesportiva pelo recebimento do Prêmio Excelência Educacional

As escolas municipais Professora Conceição Godoi Menuzo e Letícia Paganote Torezan receberam o Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo. Este reconhecimento é fruto do desempenho acima do esperado, especialmente nos resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), onde as escolas superaram as metas estabelecidas.

Além do reconhecimento pelo excelente desempenho, as escolas receberão um investimento adicional de R$ 100 por aluno. Esses recursos serão destinados a melhorias nas instalações, aquisição de materiais pedagógicos e outras necessidades identificadas pelas próprias unidades escolares.

A conquista deste prêmio e o investimento adicional são reflexos do trabalho de cada professor e das ações coordenadas no âmbito dos programas federais e estaduais de alfabetização: o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e o Alfabetiza Juntos São Paulo.

A formadora e articuladora municipal, Monica Padilha dos Santos, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, tem desempenhado um papel fundamental na implementação e no acompanhamento desses programas, garantindo que as atividades realizadas em sala de aula estejam sempre focadas no desenvolvimento de habilidades para a alfabetização.

Todos os professores e a equipe gestora que, em 2024, estiveram à frente das turmas que realizaram o Saresp nas escolas premiadas foram homenageados pelas autoridades municipais durante a inauguração da quadra poliesportiva. O evento destacou a dedicação dos educadores e celebrou essa importante conquista para a educação do município.