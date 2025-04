Santo Antônio de Posse recebe novo investimento internacional com chegada da siderúrgica chinesa Haixin

Em mais um importante passo rumo ao fortalecimento do desenvolvimento econômico local, o prefeito Ricardo Cortez anunciou oficialmente a chegada da siderúrgica chinesa Haixin ao município. O anúncio foi feito durante reunião realizada na tarde desta quarta-feira (23) no gabinete do prefeito no Paço Municipal.

Fundada em 1986 e com sede em Xangai, na China, a Haixin é reconhecida mundialmente por sua atuação no setor de fabricação de plástico. A empresa trará para Santo Antônio de Posse uma nova filial com foco na produção de ventiladores de diversos modelos e utilitários domésticos.

O investimento na nova unidade ultrapassa os R$ 70 milhões e a previsão de inauguração é para agosto deste ano. A filial deverá gerar cerca de 150 empregos diretos, impulsionando significativamente a economia local e criando novas oportunidades para a população.

Para o prefeito Ricardo Cortez, a chegada da Haixin reforça o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento econômico do município. “A vinda de novas empresas e o desenvolvimento sempre foi uma das minhas principais bandeiras, porque acredito que ele é fundamental para melhorar a qualidade de vida e dar oportunidade a nossa população”, destacou o chefe do executivo.

“A vinda da Haixin é resultado de uma série de articulações voltadas à atração de investimentos, consolidando o município como uma cidade com grande potencial para novos negócios, graças à sua infraestrutura e ótima localização,” completa.

O CEO da Haixin, Sr. WuKy, destacou que a decisão pela cidade foi estratégica. “Procuramos locais em diversas cidades do Estado de São Paulo, especialmente na região de Campinas, mas ficamos encantados com a receptividade do prefeito, a excelente área oferecida pelo município, a facilidade em encontrar mão de obra qualificada na região e os valores acessíveis de IPTU. Santo Antônio de Posse nos acolheu de forma excepcional,” disse.

A chegada da Haixin representa mais do que um novo empreendimento industrial: é um marco para a internacionalização da economia local e uma prova do potencial de Santo Antônio de Posse em atrair grandes investimentos.