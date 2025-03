Mogi Guaçu recebe primeira unidade da Velocity e Kore

Com conceito inovador, novos studios oferecem experiências exclusivas em bike indoor e treino funcional

Mogi Guaçu acaba de ganhar um espaço inédito para os adeptos do lifestyle fitness. A primeira unidade dos studios Velocity e do Kore está localizada no Boulevard Shopping, na Avenida Mogi Mirim, 210, Centro, e promete transformar a experiência de treino dos guaçuanos, unindo intensidade, diversão e performance.

O espaço conta com uma infraestrutura moderna de aproximadamente 150m², equipada com 30 bikes para as aulas imersivas da Velocity e 18 estações para os treinos funcionais do Kore. Além disso, os alunos vão contar com toda a comodidade do shopping, incluindo estacionamento gratuito, serviços diversos e opções de alimentação, garantindo praticidade antes e depois dos treinos.

A Velocity é reconhecida nacionalmente por oferecer uma experiência de bike indoor que combina luzes, música e movimento, criando um ambiente energizante que motiva os alunos a superarem seus limites. Já o Kore aposta em treinos funcionais de alta intensidade que trabalham corpo e mente, proporcionando um condicionamento físico completo.

“Estamos emocionados por trazer a Velocity e o Kore para Mogi Guaçu. Nosso objetivo é criar um espaço acolhedor e inclusivo, onde todos sejam bem-vindos e possam experimentar a diferença que nossas aulas têm a oferecer. Queremos que cada aluno se sinta valorizado e motivado a atingir seus objetivos, independentemente da idade ou do nível de condicionamento físico”, destaca Aline Antonelli, franqueado da unidade.

Mais do que um novo espaço de treino, a unidade promete ser um ponto de encontro para aqueles que buscam superar desafios, se conectar com uma comunidade vibrante e transformar sua relação com o bem-estar e o esporte. “A expansão da Velocity e do Kore para Mogi Guaçu reforça nossa missão de levar experiências transformadoras para cada vez mais pessoas. Estamos felizes em chegar à cidade com um conceito de treino que une movimento, energia e comunidade, proporcionando bem-estar físico e mental para todos”, destaca Carol Corona, CEO dos Studios do Grupo Smart Fit.

Serviço:

Endereço: Boulevard Shopping, Avenida Mogi Mirim, 210, Centro, Mogi Guaçu

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta, das 6h às 21h; sábado e domingo, das 7h às 12h

Instagram: @studiovelocity @studio.kore