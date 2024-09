Apreensão de máquina caça-níquel e bebidas falsificadas em Mogi Guaçu

Na manhã de 25 de setembro, uma operação policial em Mogi Guaçu resultou na apreensão de uma máquina caça-níquel e bebidas alcoólicas falsificadas em um bar localizado na Rua dos Operários. A ação foi motivada por uma denúncia que indicava a existência de práticas ilegais no estabelecimento.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o proprietário do bar, que não apresentou o alvará de funcionamento. Durante a abordagem, uma máquina caça-níquel desligada foi localizada. A perícia foi acionada para investigar as condições do bar e verificar as suspeitas de irregularidades.

A investigação foi conduzida por peritos que constataram a falsificação de bebidas expostas no balcão. Fotos dos produtos foram enviadas a especialistas da Associação Brasileira de Bebidas Alcoólicas (ABRABE), que confirmaram a adulteração, configurando crime contra a saúde pública. Com isso, foi decretada a prisão do proprietário, que foi informado de seus direitos.

Além da apreensão da máquina e do dinheiro encontrado em seu interior, oito garrafas de whisky com lacres suspeitos foram recolhidas. Os itens foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi formalizada.

O caso levantou preocupações sobre a comercialização de produtos falsificados e a operação de jogos de azar, temas que envolvem tanto a segurança pública quanto a saúde dos consumidores.