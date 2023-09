Área de lazer do Campo do TG ganhará novo projeto e obras começam em outubro

A partir de outubro, a Prefeitura de Mogi Guaçu deve iniciar o trabalho de renovação da Praça Francisco Marchese, popularmente conhecida como Campo do TG, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH. O projeto de requalificação do Campo do TG foi desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU) e o trabalho terá acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).

Um processo licitatório foi realizado, a fim de que a área de lazer receba as melhorias previstas. O valor do investimento é de R$ 3.785.847,07 e o serviço será executado pela empresa DJR de Oliveira LTDA. O prazo de conclusão é de 10 meses.

É importante destacar que a partir da assinatura do contrato, será emitida a ordem de serviço e realizada a identificação da obra, instalação do canteiro de obras, sondagem de solo, fechamento com tapume, levantamento topográfico, demolições e terraplanagem.

Pelo projeto está prevista a construção de uma nova área de recreação que contará com ciclovia com rampa de PCN, pista de caminhada, estacionamento, bebedouros, sanitários, campo de futebol, pista de patinação, arquibancada, espaço pet, playground, campo society, quadra de streetball e bicicletário, além da revitalização da academia ao ar livre já existente.

A área terá também iluminação 100% LED e ganhará novo paisagismo com arbustos e árvores frutíferas e ornamentais, além de uma ponte sobre o córrego existente no local.