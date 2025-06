Prefeitura inicia Grupo Antitabagismo 2025 com foco em acolhimento e mudança de hábitos

Com o objetivo de ajudar moradores a abandonar o tabagismo, a Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta quarta-feira, 25 de junho, ao Grupo Antitabagismo 2025.

Atualmente, o grupo conta com 20 participantes e será desenvolvido ao longo de 12 encontros mensais, no Centro Múltiplo do Idoso. O próximo encontro está marcado para o dia 30 de julho.

Os participantes já têm consultas agendadas nos PSFs para acompanhamento médico. No primeiro encontro, receberam adesivos e goma de mascar como apoio no processo de cessação do tabagismo.

As atividades são conduzidas por profissionais da saúde e incluem palestras, rodas de conversa e orientações educativas. A condução do grupo está sob responsabilidade da enfermeira Meire Camargo, que ministra os encontros, com o apoio da farmacêutica Fabíola Lala. A coordenação geral da iniciativa é da enfermeira Carolina Souza, coordenadora da Atenção Básica do município.

A secretária municipal de Saúde, Graziela Cristiane de Lima, reforça a importância da ação no combate ao tabagismo e na promoção da qualidade de vida. “O tabagismo é uma das principais causas de doenças evitáveis e mortes precoces no mundo. Por isso, esse grupo é fundamental para oferecer suporte emocional, informações corretas e acompanhamento profissional a quem deseja parar de fumar. É uma oportunidade de transformação e cuidado com a saúde,” afirmou.

Para quem tiver interesse em participar, uma nova turma será aberta no mês de agosto.