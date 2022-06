Área pública será revitalizada a partir de parceria com a iniciativa privada

Mais uma área pública de Mogi Guaçu será revitalizada com a ajuda da iniciativa privada. Desta vez, o espaço em questão está localizado na Avenida Bandeirantes, onde está instalado o reservatório d’água (cálice) do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAE. As melhorias serão feitas pelo Supermercados Pague Menos, com unidade em construção em frente ao local.

O projeto prevê roçagem, nova iluminação, novo paisagismo, instalação de bancos e de piso. Além disso, o ambiente, que até então está fechado por alambrado, ficará aberto e será transformado em praça pública para acesso e uso de toda a população. Ele também contará com novo modelo de ponto de ônibus, igualmente custeado pela empresa.

O ponto de ônibus ficará num espaço lateral que receberá ainda um retorno, facilitando o acesso para o outro lado da Avenida Bandeirantes. As alterações no trânsito foram avalizadas pela equipe da Comissão Municipal de Trânsito (COMUTRAN).

Além da revitalização da área pública, a Praça Santos, no Jardim São Carlos, também receberá melhorias pelo Supermercados Pague Menos. “A gente fica orgulhoso de ver a nossa cidade recebendo novas empresas e gerando emprego. Ainda mais feliz quando elas entendem que podem contribuir com o município nos ajudando a deixar Mogi Guaçu mais bonita e com espaços revitalizados para toda a população”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.