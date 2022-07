Arena de vôlei de praia está em construção no Campano

Mogi Guaçu é uma das sedes do 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo. Por isso, o município irá receber a competição de vôlei de praia, que acontecerá no dia 20 de agosto, um sábado, no centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista. E para que a cidade possa receber o evento com qualidade e segurança, uma arena da modalidade está sendo construída no local com o aumento de mais duas quadras de areia.

“Ao término do trabalho, serão três quadras de vôlei de praia, que após os Jogos Regionais, ficarão para uso da população em geral e também para os treinamentos de vôlei de praia e de beach tennis”, contou o secretário de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli.

O projeto é da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), sendo o serviço feito com recursos próprios e conta com o apoio das Secretarias de Serviços Municipais (SSM) e de Obras e Mobilidade (SOM).

Jogos

Os Jogos Regionais voltam a ser disputados após dois anos de suspensão devido a pandemia da Covid-19. Mogi Guaçu ainda irá receber competições de futebol de campo, malha e tênis de mesa. Ao todo, 40 cidades participam do evento que terminará somente em outubro.

Mogi Guaçu confirmou a participação em 16 modalidades: damas, atletismo, basquetebol, bocha, capoeira, ciclismo, futebol de campo, futsal, judô, malha, natação, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Confira, a programação das modalidades esportivas que Mogi Guaçu sediará no 64º Jogos Regionais.

Futebol de Campo

Data: 10, 16 e 31 de julho

Local: Centro Esportivo Amaury Caveanha – Distrito de Martinho Prado Júnior

Malha

Data: 22 e 23 de julho

Local: Cancha de Malha, no Jardim Rosa Cruz

Centro Esportivo Alcides Macena Maria (Pelezão), no Jardim Ypê II

Tênis de Mesa

Data: 29, 30 e 31 de julho

Local: Centro Esportivo Juscelino Kubistchek (Ceresc), na Vila São Carlos

Vôlei de Praia

Data: 20 de agosto

Local: Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista