Artista plástico e cenógrafo Mukunda Dassa abre exposição de óculos no estilo Steampunk

Mostra ficará de 15 de fevereiro a 15 de março no Rudraska Instituto, no Distrito de Barão Geraldo, e tem apoio do FICC

Projeto foi iniciado em 2023 e agora apresentará as obras na exposição gratuita de óculos no estilo Steampunk

Mukunda Dassa, artista plástico e cenógrafo morador do Distrito de Barão Geraldo, convida Campinas e região para uma experiência única em sua segunda edição do projeto Steampunk. O projeto, iniciado em 2023, apresentará agora em 2024 uma exposição gratuita de diversos óculos produzidos pelo artista no estilo Steampunk, no Rudraska Instituto, em Barão Geraldo. A abertura está marcada para a quinta-feira, 15 de fevereiro.

O estilo Steampunk vem de um movimento ligado à arte e à literatura de ficção científica,

que utiliza referências da ciência e tecnologia da Era Vitoriana (final do século XIX), como máquinas a vapor, motores engrenagens, entre outros.

Para confecção dos óculos foram utilizados materiais usados e descartados como,por exemplo, roldanas metálicas, retalhos de couro, aros de bicicleta demonstrando também seu compromisso com a sustentabilidade.

O projeto foi contemplado e patrocinado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2023, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Campinas. O FICC tem como finalidade fomentar a produção artística local.

A exposição de óculos em estilo Steampunk ficará em cartaz entre os dias 15 de Fevereiro e 15 de Março no Rudraska Instituto (antigo Espaço Cultural Ungambikkula), com entrada gratuita para o público.

Quem for visitar e quiser comprar alguma das obras, poderá também ajudar uma causa social: 15% do valor das peças comercializadas durante a Exposição será destinada à Fundação Síndrome de Down.

É importante destacar que todas as atividades do projeto são realizadas em locais que garantam o livre acesso de pessoas com deficiência (PCDs) e idosos, reforçando o compromisso de inclusão do artista.

Serviço:

Exposição de Óculos no Estilo Steampunk

Data: 15 de fevereiro a 15 de Março de 2024

Horários: quartas, quintas e sextas-feiras, das 17h às 22h; sábados, das 12h às 22h; e domingos, das 12h às 16h

Local: Rudraska Instituto (antigo Espaco Cultural Ungambikkula)

Endereço: avenida Santa Isabel, nº 1.834, Distrito de Barão Geraldo, Campinas

Entrada franca

Informações sobre a exposição: (19) 98421.5985