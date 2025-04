FESTA DA PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS ACONTECERÁ SÁBADO NO PARQUE LUIZ BARBOSA

A secretaria municipal de cultura promove no próximo sábado, dia 19, das 9h às 12h, no Parque Luiz Barbosa, “Festa da Páscoa – Alegria para nossas crianças” com intensa programação voltada para toda a família.

Haverá caça aos ovos de chocolate, teatro “A Luz da Páscoa – Uma história de Amor e Fé”, com atores infantis, pintura facial, confecção de orelhas, monitores e muitas outras brincadeiras.

A apresentação teatral será estrelada por talentos da “Escola das Artes” que mostrarão um espetáculo lúdico, falando sobre o real sentido da Páscoa, amizade e esperança, contando a história da Paixão de Cristo. A entrada é gratuita.

Foto: Diego Monarin