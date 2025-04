PREFEITURA ENTREGA MAIS DE 5 MIL OVOS DE CHOCOLATE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E APAE

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta quarta-feira, 16 de abril, a entrega de mais de 5 mil ovos de chocolate para os alunos da rede municipal de ensino, do nível infantil e fundamental, e para os atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A ação teve como objetivo levar alegria às crianças e tornar o período da Páscoa ainda mais especial.

Além dos ovos de chocolate convencionais, a Prefeitura também garantiu a inclusão de todos os alunos ao distribuir versões especiais para crianças com intolerância à lactose ou diabetes. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a equidade e o cuidado com a saúde dos estudantes.

A entrega contou com a presença do prefeito Ricardo Cortez e da secretária de Educação, Maracy Cristina Pavanello de Souza, que acompanharam de perto a alegria das crianças.

“Ver o sorriso das nossas crianças ao receberem esse carinho é uma das maiores recompensas do nosso trabalho. Fizemos questão de garantir que todos, sem exceção, pudessem participar desse momento”, afirmou o prefeito Ricardo Cortez.

A secretária Maracy Cristina também destacou o empenho da equipe da Educação: “Cada detalhe foi pensado com muito carinho e responsabilidade. É gratificante ver que conseguimos proporcionar um momento de felicidade para nossos alunos, respeitando as necessidades de cada um deles.”