Guardas de Santo Antônio de Posse passam por treinamento contra incêndios

Agentes participam de capacitação da Defesa Civil do Estado para reforçar ações no período de estiagem

Oito integrantes da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse, que também atuam como brigadistas, participaram, na manhã desta terça-feira (29), do primeiro dia de uma capacitação promovida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. O treinamento, realizado no município de Serra Negra, faz parte da operação estadual SP Sem Fogo, que visa preparar os municípios paulistas para ações de prevenção e combate a incêndios em áreas de vegetação durante o período de estiagem.

Com duração de dois dias, a capacitação será concluída no próximo encontro, agendado para o dia 14 de maio, em Mogi Mirim. O conteúdo programático inclui temas como elaboração de planos de contingência, análise de previsão meteorológica, emissão de alertas, comunicação em situações de desastre, impactos dos incêndios sobre a fauna silvestre e a saúde pública, além de estratégias de combate direto e indireto ao fogo.

A parte prática do treinamento aborda técnicas como o uso de abafadores, abertura de aceiros e o correto manuseio de equipamentos de proteção individual (EPIs), fundamentais para a segurança dos profissionais em campo.

Para o secretário municipal de Segurança Pública, Marco Franco, a qualificação contínua dos agentes é essencial para fortalecer a resposta local em situações de emergência.

” Estamos preparando nossa equipe para agir com técnica, agilidade e responsabilidade diante dos riscos trazidos pelo período de estiagem”, afirmou.

Segundo dados do Governo do Estado de São Paulo, a operação SP Sem Fogo resultou, em 2023, na redução de 86% da área atingida por incêndios florestais em relação ao ano anterior. Com a capacitação, os profissionais estarão ainda mais preparados para atuar com eficiência em situações de emergência, contribuindo para uma resposta ágil e coordenada frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas.